Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил о дефиците кадров на предприятиях в России. Обеспеченность сотрудниками оказалась самой низкой с 1998 года и составила минус 18 баллов.
Специалист связал дефицит работников с демографическими показателями. По данным эксперта, на рынке труда всё меньше молодых людей, которые намерены работать на предприятиях.
"Ещё два фактора — частичная мобилизация и отъезд специалистов за рубеж", — добавил профессор, слова которого приводит Радио 1.
Вместе с этим собеседник журналистов отметил, что недостаток сотрудников на предприятиях не пройдёт в ближайшее время.
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