Профессор Сафонов раскрыл три причины дефицита кадров в России

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил о дефиците кадров на предприятиях в России. Обеспеченность сотрудниками оказалась самой низкой с 1998 года и составила минус 18 баллов.

Специалист связал дефицит работников с демографическими показателями. По данным эксперта, на рынке труда всё меньше молодых людей, которые намерены работать на предприятиях.

"Ещё два фактора — частичная мобилизация и отъезд специалистов за рубеж", — добавил профессор, слова которого приводит Радио 1.

Вместе с этим собеседник журналистов отметил, что недостаток сотрудников на предприятиях не пройдёт в ближайшее время.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Отношение власти к рынку труда преступно