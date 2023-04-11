Путин: по многим направлениям в России не хватает рабочих рук

1:05 Your browser does not support the audio element. Россия

В России по многим направлениям отмечается дефицит рабочих рук. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Выступая на совещании по экономическим вопросам российский лидер отметил, что в России отмечается дефицит рабочих рук. Он наблюдается на фоне исторически низкой безработицы.

"Один из ключевых вопросов сегодня — преодоление дефицита кадров, — отметил Владимир Путин. — На фоне всех сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников, сохранили коллективы. Сейчас ситуация принципиально иная. С учётом исторически минимальной безработицы в целом по стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает рабочих рук".

Владимир Путин отметил, что преодолевать этот дефицит необходимо за счёт инвестиций в программы по подготовке специалистов. Государство должно поддержать в том числе, и краткосрочные программы, направленные на преодоление нехватки рабочих рук по отдельным направлениям.

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