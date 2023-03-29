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Эксперт Селивоненко: начало года отмечается высоким спросом на рабочую силу в России

1:16
Общество

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления МОФ РАНХиГС Ольга Селивоненко рассказала о росте спроса на рабочую силу с начала этого года.

Эксперт Селивоненко: начало года отмечается высоким спросом на рабочую силу в России

По словам эксперта, в этом году значительно увеличился спрос на рабочую силу. В частности, Селивоненко отметила, что российский рынок труда в настоящее время вошёл в новый режим, при котором возросло количество предлагаемых вакансий. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

Тем не менее проблемы в рабочем секторе остаются. В данном случае речь идёт о нехватке представителей рабочих профессий при высокой активности работодателей. По данным сервиса "Работа.ру", дефицит кадров наблюдается в инженерном, агропромышленном секторе, а также в сфере импортозамещений и санкций.

Кроме того, наблюдается тенденция оптимизации расходов на персонал, подчёркивает Селивоненко. Это говорит о том, что работодатели будут "сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников или их перевода на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость".

 

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Население и рабочая сила
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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