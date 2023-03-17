Работники Wildberries ожидают выполнения всех их требований до конца

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Владельцы одного из крупнейших маркетплейсов в России пошли на некоторые уступки в связи с требованиями работников. Однако те намерены довести акцию до конца.

Руководство маркетплейса Wildberries начало возвращать штрафы, ранее удержанные за испорченные товары, которые и спровоцировали резкую волну недовольства со стороны владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и работников официальных пунктов этого онлайн-ритейлера. Кроме того, он открыл доступ к ранее заблокированным из-за нарушения договора-оферты ПВЗ. Наконец, вместе с "Опорой России" компания создала согласительную группу для урегулирования споров между маркетплейсами и партнёрами ПВЗ.

Однако в Telegram-каналах, объединяющих работников и менеджеров ПВЗ, раздаются призывы продолжать акции вплоть до полного удовлетворения всех требований. В список требований входят установление чётких регламентов, работа с долгами, перевод сотрудников после испытательного срока в две недели на трудовые договоры, восстановление всех уволенных в результате забастовки работников на прежних рабочих местах.

От маркетплейса требует списывать только доказанные долги, улучшить инструмент по их оспариванию, а также установить максимальный процент списания в 20%. Пока все эти требования не будут удовлетворены, работники намерены продолжать акции протеста.

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