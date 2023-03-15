Wildberries закрывает пункты выдачи заказов, в которых поддержали забастовку

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Wildberries приняла решение закрыть некоторые пункты выдачи заказов (ПВЗ) и вывезти продукцию в целях безопасности. Насколько можно судить, речь идёт о тех пунктах выдачи, сотрудники которых недовольны новыми условиями сотрудничества с маркетплейсом и собирались бастовать.

Ранее стало известно, что новые условия подразумевают коллективную ответственность и стопроцентный штраф за возврат товара. Владельцы и сотрудники пунктов выдачи этим недовольны. Появились сообщения о закрытии ПВЗ в рамках забастовки.

"Как мы вчера и предупреждали, что с "партнёрами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности", — цитирует РИА "Новости" заявление пресс-службы Wildberries.

Стоит заметить, что накануне в компании опровергали сообщения о закрытии пунктов выдачи заказов "забастовщиками". Заметим, что не подтвердились и распространявшиеся в соцсетях слухи о том, будто 15 марта будут закрыты все пункты выдачи заказов маркетплейса.

Однако теперь стало известно, что несколько ПВЗ всё же решили закрыть, заказы из них переместят в другие пункты выдачи. Покупателей об этом уведомили, заверили в Wildberries.

А ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что прокуратура Московской области после публикаций в СМИ займётся проверкой соблюдения трудовых прав работников Wildberries.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.