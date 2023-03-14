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Министр экономразвития Ставрополья Полюбин прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты в регионе

0:53
Общество

Министр экономразвития Ставропольского края Денис Полюбин прокомментировал ситуацию с резким ростом цен на продукты питания в регионе.

Министр экономразвития Ставрополья Полюбин прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты в регионе

В последнее время в регионе фиксируется значительный рост цен на продукты питания, в особенности на овощную продукцию. Об этом сообщает newstracker.ru.

На сегодняшний день стоимость минимального набора продуктов питания составляет 5 тысяч 479 рублей. Овощной или борщевой набор на текущий момент составляет 116 рублей, что на 11 рублей больше по сравнению с показателем начала года, заявил Полюбин.

Отмечается, что основным фактором, который повлиял на рост цен, стала сезонность. Вдобавок к этому, на формирование цены также влияют низкие остатки и рост затрат на хранение.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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