Эксперт рассказал о поставляемых из Китая в Россию "Танках": одноразовые решение

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Автоэксперт Илья Свиридов оценил качество китайских кроссоверов TANK, которые КНР поставляет в Россию, сообщает EADaily.

Специалист высказался о "начинке" поступивших на российский рынок машин TANK китайского производство. По информации "РГ" россияне могут купить TANK за 3,7 млн рублей.

Свиридов нашёл в разобранной модели автомобиля TANK 300 "одноразовые" решения. Он считает, что конструктивные решения китайского производителя выглядят странно.

Его насторожили расположенные за пределами рамы радиаторы, которые рискуют повредиться в случае аварии. Крепление радиаторной решетки показались Свиридову недолговечными. Ненадёжными он посчитал разъёмы проводки и датчики.

Негативно он высказался о шумоизоляции в "Танке", которая выполнена из недорогих материалов.

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