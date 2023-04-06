Автоэксперт Илья Свиридов оценил качество китайских кроссоверов TANK, которые КНР поставляет в Россию, сообщает EADaily.
Специалист высказался о "начинке" поступивших на российский рынок машин TANK китайского производство. По информации "РГ" россияне могут купить TANK за 3,7 млн рублей.
Свиридов нашёл в разобранной модели автомобиля TANK 300 "одноразовые" решения. Он считает, что конструктивные решения китайского производителя выглядят странно.
Его насторожили расположенные за пределами рамы радиаторы, которые рискуют повредиться в случае аварии. Крепление радиаторной решетки показались Свиридову недолговечными. Ненадёжными он посчитал разъёмы проводки и датчики.
Негативно он высказался о шумоизоляции в "Танке", которая выполнена из недорогих материалов.
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