Россия ждёт поставок китайских "Танков" с панорамной крышей и светодиодной подсветкой

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай снизит мощность своих "Танков" для продажи их России, сообщает EADaily.

Российский рынок находится в ожидании поставок китайских автомобилей модели Tank 500.

Сколько будет стоить такой автомобиль, выяснило издание "За рулём". Российскому потребителю "Танки" обойдутся в 5 или 6 миллионов рублей.

"Танк" 500 для РФ дефорсируют, то есть снизят его мощность с 354 лошадиных сил до 299.

"Танки" будут оснащены выдвижными подножками, панорамной крышей и светодиодной подсветкой салона.

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