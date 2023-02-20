Китай снизит мощность своих "Танков" для продажи их России, сообщает EADaily.
Российский рынок находится в ожидании поставок китайских автомобилей модели Tank 500.
Сколько будет стоить такой автомобиль, выяснило издание "За рулём". Российскому потребителю "Танки" обойдутся в 5 или 6 миллионов рублей.
"Танк" 500 для РФ дефорсируют, то есть снизят его мощность с 354 лошадиных сил до 299.
"Танки" будут оснащены выдвижными подножками, панорамной крышей и светодиодной подсветкой салона.
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