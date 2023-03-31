Депутат Госдумы Аксаков: Кредитные каникулы продлят до конца 2023 года

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутаты Госдумы России намерены продлить кредитные каникулы на весь текущий год. Они будут действовать до того момента, пока не одобрят действующий закон. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление руководителя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Срок действия кредитных каникул должен был истечь сегодня, 31 марта. Условиями предусмотрено, что у индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, а также у физических лиц есть право на обращение к кредиторам с просьбой о предоставлении им кредитных каникул для действующих договоров. Напомним, так называемые "антиковидные" каникулы ввели в России 1 апреля 2020 г.

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