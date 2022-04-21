Политолог Коктыш: "газовый рубль" проблема для США — не отследить, кто платит РФ

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш считает, что экономические реалии оказывают всё большее влияние на убеждённость европейских элит в праве определения "добра" и "зла".

В Евросоюзе в последние несколько недель активно обсуждают отказ от импорта энергоносителей из России. Часть государств, прежде всего Польша и страны Прибалтики, призывают ввести эмбарго немедленно. Другие — в том числе Германия — относятся к такой перспективе куда более сдержанно. Немецкие промышленники постоянно указывают на то, что без поставок газа из России многие предприятия просто остановятся.

А вот пресса в Западной Европе буквально переполнена советами о том, что можно сделать, дабы сократить потребление природного газа и нефти. Рекомендуют реже мыться, снижать температуру отопления (зимой) и меньше пользоваться кондиционерами (летом), реже ездить на автомобилях и так далее.

И это не говоря уж о значительном росте цен и даже дефиците некоторых видов продовольствия, вроде подсолнечного масла.

По мнению Кирилла Коктыша, убеждённость европейских элит в том, что коллективный Запад наделён правом определения "добра" и "зла" всё более размывается реакцией населения на экономические реалии.

"Они неприятны: инфляция уже сейчас бьет все рекорды и практически "съела" средний класс, а впереди еще запланированный неурожай и рост цент на продовольствие. Экономический блицкриг Запада против России провалился, а альтернативы ему, похоже, не продумывались — потому и приходится ему сейчас подбрасывать в "топку санкций" по максимуму, чтобы они в итоге сработали как задумывалось", — цитирует эксперта Telegram-канал "Незыгарь".

По его словам, явная фронда против курса Евросоюза будет "выжигаться калёным железом", поскольку на фоне экономических потерь идеологическое единство — это то, что может спасти Запад.

"А вот политика "фиги в кармане", похоже, оказывается более эффективной. Мы не знаем, сколько стран Евросоюза перешли к расчетам в рублях за газ, но мы точно знаем, что они есть. И система "газового рубля", похоже, медленно, но запускается. Самое ценное в ней — это то, что рублевые плательщики непрозрачны для финансовых властей США, а значит, они смогут довольно быстро оценить появляющиеся вместе с рублем степени свободы. Это, безусловно, будет запускать новый тренд суверенизации в Европе", — считает Кирилл Коктыш.