Турция хочет покупать больше газа у России

Анкара обсуждает новые контракты на поставки газа с рядом стран, в том числе с Россией, сообщил замминистра энергетики Турции.

“Этот год будет очень трудным для всех нас. Но мы находимся в хороших отношениях с нашими нынешними поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с российским "Газпромом", истекает в конце года”, - сказал Альпарслан Байрактар журналистам в кулуарах проходящей международной конференции Gastech в Дубае.

Он отметил, что потенциальные контракты на поставку обсуждаются и с другими странами-производителями газа.

По словам чиновника, Турция рассчитывает в ближайшее время заключить долгосрочное соглашение о транзите газа с Россией. Байрактар добавил, что Турция заинтересована в поставках сжиженного природного газа (СПГ), но отметил, что с Россией приоритет отдается трубопроводному газу.

Министр предположил, что к концу 2021 года ежегодное потребление газа в Турции достигнет 60 миллиардов кубометров, а в будущем, по прогнозам, вырастет примерно до 70 миллиардов кубометров в год.

ДЛЯ СПРАВКИ

Российский газ в основном поставляется в Турцию по трубопроводу "Турецкий поток", проходящему от компрессорной станции "Русская" близ Анапы в Краснодарском крае, пересекающему Черное море до приемного терминала в Кыйыкее.

Турецкий поток заменил проект "Южный поток", который был отменен в 2014 году.

По последним данным "Газпрома", поставки природного газа из России в Турцию в первой половине 2021 года выросли в три раза и составили 14,623 миллиарда кубометров.