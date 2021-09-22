Анкара обсуждает новые контракты на поставки газа с рядом стран, в том числе с Россией, сообщил замминистра энергетики Турции.
“Этот год будет очень трудным для всех нас. Но мы находимся в хороших отношениях с нашими нынешними поставщиками, такими как Азербайджан и Россия. Мы обсуждаем новые объемы поставок, новые контракты, потому что некоторые контракты, например, с российским "Газпромом", истекает в конце года”, - сказал Альпарслан Байрактар журналистам в кулуарах проходящей международной конференции Gastech в Дубае.
Он отметил, что потенциальные контракты на поставку обсуждаются и с другими странами-производителями газа.
По словам чиновника, Турция рассчитывает в ближайшее время заключить долгосрочное соглашение о транзите газа с Россией. Байрактар добавил, что Турция заинтересована в поставках сжиженного природного газа (СПГ), но отметил, что с Россией приоритет отдается трубопроводному газу.
Министр предположил, что к концу 2021 года ежегодное потребление газа в Турции достигнет 60 миллиардов кубометров, а в будущем, по прогнозам, вырастет примерно до 70 миллиардов кубометров в год.
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