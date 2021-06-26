За год продажи одежды и обуви для выпускников выросли на 22%

За год средний чек на покупку одежды и обуви для выпускников вырос на 22%. Таковы данные исследования сервисов электронных платежей ЮKassa и "Чек Индекс".

За период с 1 по 20 июня цены в офлайн-магазинах в натуральном выражении выросли на 47%, что в денежном эквиваленте составило 65%, сообщает "Прайм".

По данным специалистов, средний чек покупки составляет 2594 рублей. Это на 22%, чем было в прошлом году.

Платья для выпускных по сравнению с прошлым годом подорожали на 58%.

Кроме того, на 51% повысился спрос на мужские костюмы.

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