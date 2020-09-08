Глава ВТБ рассказал, как стимулировать занятость россиян

Для стимулирования занятости для малоимущих семей с детьми в банке БТБ предложили ввести вычет по НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

"Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе Соединенных Штатах, используется система стимулирования занятости, то есть когда мы пытаемся из безработных сделать людей работающих, простимулировать их интерес к работе. И одним из них может являться как бы вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного для, например, семей малоимущих с большим количеством детей, но именно людей работающих с низкими заработными платами, чтобы простимулировать их выход из безработного в стадию работающего", — рассказал глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме.

Банкир отметил, что этот способ сможет компенсировать расходы родителей, после того как они выйдут на работу. Ранее Костин предложил освободить малоимущих граждан от этого налога полностью, однако, по его словам, эта инициатива не была поддержана.