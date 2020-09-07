Руководитель комитета по экономике в Совфеде Андрей Кутепов уверен, что безработным платят слишком мало. Даже увеличение размера выплат по безработице не поможет безработным. По мнению политика, выплаты должны быть постоянными для каждого россиянина. С этим предложением он обратился к помощнику главы государства.

"Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни", — отметил политик.

"Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. Это потребует годовых расходов на содержание зарегистрированных безработных 2183,4 млрд рублей", — добавил Кутепов.