Россия значительно увеличила товарооборот с США и Британией

Вопреки санкциям властей Америки в отношении России, товарооборот между государствами за год вырос на 19,7%. Эти данные приводятся на интернет-ресурсе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По результатам января текущего года, главным партнером во внешней торговле для РФ остался ЕС. На его долю пришлось чуть больше 41% российского товарооборота, хотя на год раньше этот показатель равнялся 43,4%. К сравнению, на государства СНГ пришлось только 10,7% российского товарооборота, на страны ЕАЭС — 7,6%, на АТЭС — 33,3%.

Среди государств дальнего зарубежья главным торговым партнером нашей страны стал Китай, объемы товарооборота с которым составили 8,4 млрд долларов США, что на 1,6% выше показателей января прошлого года. Второе место заняла Германия с 3,6 млрд долларов. Замыкают топ-3 Нидерланды с объемом торговли с РФ в три млрд долларов.