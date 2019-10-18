Пенсионным фондам дали право рисковать пенсиями россиян

Негосударственные пенсионные фонды РФ получат право вкладывать пенсионные накопления россиян в рискованные, но прибыльные инструменты, сообщает otvprim. ru.

Стоит отметить, что НПФ могут не фиксировать положительную доходность. Им могут разрешить в течение какого-то времени иметь и отрицательный результат, который снизит количество средств на счетах клиентов. Как сообщают "Известия", специалисты полагают, что в долгосрочной перспективе это принесет более высокую доходность.

Специалисты считают, что такое право повысит аппетиты негосударственных пенсионных фондов, что приведет к негативным последствиям.

Фото: pravda.ru

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