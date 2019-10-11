С 1 января 2020 военным собираются поднять пенсии и зарплаты

В комитете по обороне Госдумы заявили, что ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на следующий год, будут внесены поправки об индексации пенсий и зарплат военных, а также гражданского персонала воинских частей.

Данные намерения были озвучены заместителем председателя комитета Юрием Швыткиным, сообщает "Российская газета".

Сообщается, что последнее время пенсии обычных россиян увеличиваются быстрее, чем у военнослужащих и военных пенсионеров. Это привело к тому, что последнее время пенсии рядовых и сержантов можно сравнивать с пенсиями гражданских пенсионеров.

На сегодняшний день пенсии гражданского персонала военных объектов составляют 30-32 тысяч, пенсии гражданского персонала Росгвардии — 23-24 тысячи рублей.

В том случае, если пенсии пенсии будут проиндексированы (в размере 3%) к 1 октября 2020, то они не смогут компенсировать даже уровень расчетной инфляции, так как в таком случае рост оплаты труда лиц данных категорий будет составлять 0,75%.

В связи с этим в комитете предлагают провести индексацию с 1 января 2020 года. Если Госдума даст согласие, то заработные платы военнослужащих повысятся на 4,3%, а доходы военных пенсионеров - на 6,3%.

Фото: www.pkokprf.ru

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