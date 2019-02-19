В Минтруде подсчитали разницу между самой высокой и самой низкой зарплатой на одном предприятии

Министерство труда и социальной защиты России провело исследование, чтобы определить самый большой разрыв между максимальной и минимальной зарплатой на одном предприятии. В итоге, этот разрыв оказался равен 14,1 раза.
Об этом рассказала заместитель министра Любовь Ельцова. По ее словам, с 2000 года по всей России отмечается тенденция уменьшения разрыва между наибольшим и наименьшим окладом. Так в 2017 году, разрыв между самой большой и самой маленькой зарплатой в рамках одного предприятия составил 14,1 раза.
"Несмотря на то, что показатели в целом положительные, нам еще есть куда расти. Например, в Европе этот разрыв не превышает 3-4 раза", — сказала замминистра.
Также Любовь Ельцова назвала отрасль, в которой наблюдается наибольший разрыв между наибольшим и наименьшим окладом в одном предприятии. В научной и технической сфере такой разрыв может достигать 19,5 раз.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Дмитрия Медведева уравнять доходы селян и горожан. Премьер-министр РФ назвал эту задачу приоритетной для правительства.
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