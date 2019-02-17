Медведев предложил уравнять доходы селян и горожан

Сблизить доходы жителей городов и сел предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ. Сократить разницу в доходах следует и между отдельными регионами.

Глава правительства подчеркнул, что на данный момент между горожанами и жителями деревень существует значительная разница в доходах. "Что в городе кажется доходом невысоким и вызывает у людей негативные эмоции, то в деревне выглядит, как вполне достойный доход", - сказал Медведев.

При распределении бюджетных средств нельзя забывать, указал премьер-министр, что в селах проживает четверть всего населения страны. Причем жители сельской местности лишены тех широких возможностей, которые есть у горожан. "Нужно следить, чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, что живет в деревне, дойдут копейки", - добавил он.

Медведев уточнил, что создать "мономерное пространство", обеспечивающее всем гражданам страны один уровень зарплат, невозможно из-за объективно данных различий. Цель государства, по его словам, состоит в том, чтобы "сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", а также увеличивать уровень дохода всех жителей России, независимо от места их проживания.

Ранее, "Правда.Ру" писала о словах премьер-министра, заявившего о неудовлетворительном качестве роста российской экономики. Медведев отметил, что экономика растет уже три года, но "этот рост пока не ощущается нашими гражданами". Повышение цен и скачок инфляции он также назвал ожидаемыми.

В беседе с экспертами "Правда.Ру" проанализировала статью премьера о стратегических целях развития страны. Главный вывод - "много лукавства и не реалистично".

Читайте также: Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России

За пять лет в Польше снесли около 100 памятников советским воинам