Медведев предложил уравнять доходы селян и горожан

Сблизить доходы жителей городов и сел предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ. Сократить разницу в доходах следует и между отдельными регионами.
Глава правительства подчеркнул, что на данный момент между горожанами и жителями деревень существует значительная разница в доходах. "Что в городе кажется доходом невысоким и вызывает у людей негативные эмоции, то в деревне выглядит, как вполне достойный доход", - сказал Медведев.
При распределении бюджетных средств нельзя забывать, указал премьер-министр, что в селах проживает четверть всего населения страны. Причем жители сельской местности лишены тех широких возможностей, которые есть у горожан. "Нужно следить, чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, что живет в деревне, дойдут копейки", - добавил он.
Медведев уточнил, что создать "мономерное пространство", обеспечивающее всем гражданам страны один уровень зарплат, невозможно из-за объективно данных различий. Цель государства, по его словам, состоит в том, чтобы "сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов", а также увеличивать уровень дохода всех жителей России, независимо от места их проживания.
Ранее, "Правда.Ру" писала о словах премьер-министра, заявившего о неудовлетворительном качестве роста российской экономики. Медведев отметил, что экономика растет уже три года, но "этот рост пока не ощущается нашими гражданами". Повышение цен и скачок инфляции он также назвал ожидаемыми.
В беседе с экспертами "Правда.Ру" проанализировала статью премьера о стратегических целях развития страны. Главный вывод - "много лукавства и не реалистично".
Читайте также: Путин попросил Медведева понимать, какова реальная жизнь в России
За пять лет в Польше снесли около 100 памятников советским воинам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Украина, обвиняя РФ в нарушении Будапештского договора, забывает, что первая нарушила его. На 12 ножевых ударов мы ответили одним, считает эксперт "Правды.Ру".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".