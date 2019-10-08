Стали известны вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей

Сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал перечень вакансий с зарплатой более 200 тысяч рублей. Например, в Москве требуется генеральный директор на проект по созданию экспедиционно-курьерского бизнеса. Потенциальному кандидату готовы назначить ежемесячную зарплату в размере 650 тысяч рублей.

Еще одна интересная вакансия - пилот вертолета Ми-8Т в Якутске. Однако для трудоустройства на эту место работы нужно иметь не менее 500 часов налета. Пилот будет получать зарплату в размере 350 тысяч рублей. На зарплату в 200 тысяч рублей может претендовать консультант Oracle Siebel CRM в Ростове-на-Дону. Работодатель требует от кандидата высшее техническое образование и опыт работы от одного года.

Список содержит множество интересных и высокооплачиваемых вакансий и в других регионах РФ. Например, в Екатеринбурге требуется ведущий менеджер по оптовым продажам и ключевым клиентам (от 200 тысяч рублей), в Санкт-Петербурге ищут главбуха с функциями финансового директора (250 тысяч рублей), В Москве разработчику Android готовы платить 400 тысяч рублей ежемесячно, руководитель отдела цифрового маркетинга в Йошкар-Оле может получать более 200 тысяч рублей, а директор IT-департамента в столице может претендовать на зарплату 350 тысяч рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о самой высокооплачиваемой вакансии в России. Ей стала стала позиция механика по ремонту оборудования в рыбообрабатывающей промышленности.

Читайте также:

Через 10 лет половина россиян потеряет работу из-за роботов