Путин проиндексировал зарплату себе и Медведеву

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому зарплата главы государства и премьер-министра будет проиндексирована на 4,3%. Примечательно, что этот же указ предусматривает индексацию заработных план руководителям силовых ведомств.

Речь идет о главе Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Нацгвардии, Службы внешней разведки, ФСО и других. Повышение денежных вознаграждений Владимира Путина, Дмитрия Медведева и руководителей силовых структур прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, индексация проводится в связи с плановой необходимостью.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о мнении Владимира Путина относительно резкого снижения заработной платы чиновников. Президент считает, что это приведет к массовому увольнению госслужащих.

"Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. Если понизить зарплату чиновников и министров, они просто разбегутся - разойдутся по частным компаниями или уедут заграницу. В чем согласен - разница не должна быть колоссальной. Меня тоже иногда цепляет, когда смотришь на уровень доходов руководителей госкомпаний", - пояснил Путин.

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