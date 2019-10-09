В России возраст получения негосударственной пенсии могут снизить

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении возраста до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.

Пенсионная реформа сегодня предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 для мужчин и до 60 лет для женщин. Эти изменения одинаково касаются всех будущих пенсионеров: и тех, кто будет получать государственную пенсию, и тех, кто делает отчисления в негосударственные фонды.

Но такой подход привел к тому, что сократились объемы поступлений в НПФ, поскольку потенциальные вкладчики посчитали для себя накопления менее выгодными.

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым, предлагает расширить перечень оснований для приобретения участником НПФ права на получение негосударственной пенсии, предоставляя его мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет соответственно. Соответствующий документ был направлен в Госдуму и уже принят в первом чтении.

Кроме того, законопроект сохраняет возможность назначения негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них право на получение государственной пенсии возникает ранее такого возраста. Например, это касается лиц, работающих на опасных производствах или в районах Крайнего Севера.

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Фото: government.ru