Митинги оппозиции угрожают стабильности корпораций

Московские протесты стали угрозой для российских корпораций, предупредили инвесторов Челябинский трубопрокатный завод и крупнейший нефтехимический холдинг «Сибур», занявшие 300 и 500 миллионов долларов соответственно.
«В 2018 г. были массовые протесты против повышения пенсионного возраста, в марте 2019 г. - против ужесточения политики ограничений в интернете, а в августе 2019 г. произошли столкновения демонстрантов с полицией в результате дисквалификации некоторых оппозиционных кандидатов на выборы в московский городской парламент», - пишет ЧТПЗ в своем проспекте.
Как отмечает представитель ЧТПЗ, на данный момент протесты не оказали влияния на работу компании, однако если подобные движения произойдут в регионе присутствия компании, это может сказаться на производственной деятельности.
В разделе «Риски» всегда указаны все факторы, которые могут повлиять на работу компании. Это позволяет перестраховаться от претензий кредиторов, если риск будет реализован.
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Фото: news-life.org
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