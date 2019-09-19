Митинги оппозиции угрожают стабильности корпораций

Московские протесты стали угрозой для российских корпораций, предупредили инвесторов Челябинский трубопрокатный завод и крупнейший нефтехимический холдинг «Сибур», занявшие 300 и 500 миллионов долларов соответственно.

«В 2018 г. были массовые протесты против повышения пенсионного возраста, в марте 2019 г. - против ужесточения политики ограничений в интернете, а в августе 2019 г. произошли столкновения демонстрантов с полицией в результате дисквалификации некоторых оппозиционных кандидатов на выборы в московский городской парламент», - пишет ЧТПЗ в своем проспекте.

Как отмечает представитель ЧТПЗ, на данный момент протесты не оказали влияния на работу компании, однако если подобные движения произойдут в регионе присутствия компании, это может сказаться на производственной деятельности.

В разделе «Риски» всегда указаны все факторы, которые могут повлиять на работу компании. Это позволяет перестраховаться от претензий кредиторов, если риск будет реализован.

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Фото: news-life.org