Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Митинги оппозиции угрожают стабильности корпораций

Экономика print

Московские протесты стали угрозой для российских корпораций, предупредили инвесторов Челябинский трубопрокатный завод и крупнейший нефтехимический холдинг «Сибур», занявшие 300 и 500 миллионов долларов соответственно.

«В 2018 г. были массовые протесты против повышения пенсионного возраста, в марте 2019 г. - против ужесточения политики ограничений в интернете, а в августе 2019 г. произошли столкновения демонстрантов с полицией в результате дисквалификации некоторых оппозиционных кандидатов на выборы в московский городской парламент», - пишет ЧТПЗ в своем проспекте.

Как отмечает представитель ЧТПЗ, на данный момент протесты не оказали влияния на работу компании, однако если подобные движения произойдут в регионе присутствия компании, это может сказаться на производственной деятельности.

В разделе «Риски» всегда указаны все факторы, которые могут повлиять на работу компании. Это позволяет перестраховаться от претензий кредиторов, если риск будет реализован.

Читайте такжеВ США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве

                           Какие факторы давят на рубль последние дни

Фото: news-life.org

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы бизнес инвесторы корпорации митинги оппозиции
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня
Недвижимость
Дачи в России прекратили существовать
Здоровье
Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и ее побочные эффекты
Новости Все >
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Митинги оппозиции угрожают стабильности корпораций
Сотни россиян оставлены мошенниками без жилья
Сотовые операторы опасаются утечки данных абонентов
Фотографии с необычной свадьбы взорвали интернет
Командование НАТО признало потерю превосходства над Россией
"ПСЖ" разгромил "Реал" на старте Лиги чемпионов
Курьезный гол Баринова принес "Локомотиву" победу над "Байером"
На свалке в Подмосковье нашли крупное скопление копий паспортов
Бейсболист "Питтсбурга" арестован за домогательства к 13-летней
Последние материалы
Митинги оппозиции угрожают стабильности корпораций
Сотни россиян оставлены мошенниками без жилья
Сотовые операторы опасаются утечки данных абонентов
Фотографии с необычной свадьбы взорвали интернет
Командование НАТО признало потерю превосходства над Россией
"ПСЖ" разгромил "Реал" на старте Лиги чемпионов
Курьезный гол Баринова принес "Локомотиву" победу над "Байером"
Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня
Дачи в России прекратили существовать
Лучевая терапия как метод лечения многих видов рака и ее побочные эффекты
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний

Гипергидроз, или ночное потоотделение, поражает примерно 3% населения и может быть признаком серьезного заболевания.

Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Финансы
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
Ближний Восток
Тегеран объявил войну Вашингтону в Саудовской Аравии
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Военные новости
National Interest: в НАТО планировали искать подлодки СССР магнитами
Соломон Соловьев Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Судья Криворучко вывихнул российское правосудие Василий Амирджанов Константин Кузнецов Что происходит с Заворотнюк — виновато ли ЭКО Константин Кузнецов
Комментарии
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Разработчики отечественного ПО попросили 70 млрд рублей господдержки
Рогозин отказался обнародовать причины появления "дыры в "Союзе"
Афганские СМИ сообщили о "тайной помощи" России талибам
Афганские СМИ сообщили о "тайной помощи" России талибам
На "радикальные меры" Зеленского в Донбассе у Путина есть свои
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
Уголовное дело юриста Кантемира Карамзина признано незаконным
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Плюсы и минусы кефирной диеты
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
На месте ликвидации двух боевиков в КБР обнаружили взрывчатку
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
"Доуправлялись": долги госпорпораций превысили резервы бюджета
Facebook будет оценивать контент с помощью независимой комиссии
Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Уголовное дело юриста Кантемира Карамзина признано незаконным
Евгений Федоров: федерализация - смерть государства
История и современность
Храм Христа Спасителя: от строительства до разрушения и возрождения
Храм Христа Спасителя: от строительства до разрушения и возрождения
Где находилась удивительная земля Пунт
Где находилась удивительная земля Пунт
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Ветеран ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена спецслужбами
Ветеран ФСБ исключил попытку вербовки Сноудена спецслужбами
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Президент Ирана обвинил коалицию США в развязывании военного конфликта
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Маньчжурский инцидент: как Япония начала многолетнюю войну в Китае
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
Соцопрос: две трети россиян устали от мигрантов
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
ВМС США официально подтвердили контакт с НЛО
Фотогалереи
Самые непопулярные автомобили у угонщиков 5 Фото Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Королевские корни Брук Шилдс 9 Фото Королевские корни Брук Шилдс
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Реальные сказочные существа 8 Фото Реальные сказочные существа
Главное, чтобы костюмчик сидел 8 Фото Главное, чтобы костюмчик сидел
Домашнее
Доступные народные средства, спасающие от осенней простуды
Пять рецептов народных средств для поддержки сосудов мозга в здоровом состоянии
Психологический запор у ребёнка: четыре главные причины
Пить чай полезнее, чем обычную воду
Какие продукты можно есть на ночь глядя?
Как помочь ребенку поправить успеваемость в школе
Сода - уникальный и незаменимый помощник в быту
На кетогенной диете можно сбросить до 12 килограммов за полгода
Семья из США бросила дочь-украинку, скрывшую свой реальный возраст
Семья из США бросила дочь-украинку, скрывшую свой реальный возраст
Восьмиклассница из Гатчины забеременела от разнорабочего
Восьмиклассница из Гатчины забеременела от разнорабочего
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Как устранить ломкость волос
Как устранить ломкость волос
Патчи под глаза своими руками
Патчи под глаза своими руками
6 опасных бьюти-советов
6 опасных бьюти-советов
Вандалы испортили клумбы из шин в Ставрополе
Вандалы испортили клумбы из шин в Ставрополе
Жители Сергиева Посада помешали цыганам ограбить пожилую соседку
Жители Сергиева Посада помешали цыганам ограбить пожилую соседку
Забавные фото
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ