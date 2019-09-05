Соединенным Штатам Америки необходимо ввести санкции в отношении Российской Федерации из-за митингов в Москве и Санкт-Петербурге.
С такой инициативой к действующему президенту США Дональду Трампу обратились представители американского конгресса.
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
Десятки тысяч россиян, говорится в совместном заявлении конгрессменов, "проводили мирные демонстрации на улицах Москвы с целью выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам". Многие из этих людей, заявили Энгель и Маккол, были "запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму".
Отметим, что речь идет об акциях в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Митинги прошли в Москве 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа текущего года.
Примечательно, что мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными.
Напомним, что Государственная дума Российской Федерации инициировала расследование иностранного вмешательства в протесты.
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