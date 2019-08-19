Счетная палата: россияне продолжают беднеть

Счетная палата опубликовала отчет о реальных доходах россиян за первое полугодие 2019 года. Согласно статистике, располагаемые денежные доходы жителей страны снизились на 1,3%.

Примечательно, что реальные доходы россиян снизились даже несмотря на рост заработной платы и пенсий на 1,8% и 0,8% соответственно. Более того, после мартовского пика в 5,7% инфляция замедлилась до 4,7%.

Реальные доходы россиян продолжают падать уже пятый год подряд - с момента присоединения Крымского полуострова и введения антироссийских санкций. В первом квартале 2019 года было зарегистрировано 21 миллион жителей страны, которые живут за чертой бедности. За последний год количество россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала статистику Счетной палаты по итогам первого квартала 2019 года, в котором реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Ранее президент России Владимир Путин обозначил правительству цель обеспечить к 2024 году устойчивый рост реальных доходов, а также в два раза уменьшить уровень бедности.

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