Реальные доходы жителей России снизились в 2019 году на 2,3% - Счетная палата

По итогам первого квартала 2019 года, реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные из доклада Счетной палаты РФ. Ранее президент России Владимир Путин обозначил правительству цель обеспечить к 2024 году устойчивый рост реальных доходов, а также в два раза уменьшить уровень бедности.



Росстат отказался публиковать реальные доходы россиян / Новости от 20.03.2019 18:47

Более того, в Счетной палате считают, что в 2019 году не удастся выполнить план по снижению уровня бедности на 2,4%. Реальные доходы жителей России продолжают падать уже на протяжение шести лет. На данный момент за чертой бедности находятся 19,3 миллиона россиян (13,2% населения).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что россияне уверены в занижении реальных доходов чиновников. Около 77% россиян посчитали, что декларация о доходах чиновников не отражает их реального благосостояния. Это показал опрос "Левада-центра". Примечательно то, что это касается высокопоставленных государственных деятелей, а также сенаторов и депутатов.

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