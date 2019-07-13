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Сбербанк: россияне тратят на продукты почти 40% своих доходов

Экономика print

Жители России тратят на продукты почти 40% своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Сбербанка под названием "Потребительский индекс Иванова". 


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Как уточняет агентство РБК, во втором квартале 2019 года респонденты потратили на еду 38,9% своих доходов. Годом ранее этот показатель составлял 38,2%. Доля расходов на продукты растет, потому что продовольственная инфляция опережает рост реальных доходов населения, считают аналитики Сбербанка. 

На оплату коммунальных услуг россияне тратят 15,2% дохода. Далее идут расходы на одежду (9,7%), медицину и выплату процентов по кредитам (по 6,6%), бытовые товары (5,7%) и отдых (4,8%).

По сравнению с прошлым годом увеличилась доля опрошенных, заявивших об отсутствии накоплений (с 41 до 43%). Средний объем сбережений снизился на 13% - до 152 тысяч рублей. Вместе с тем до 260 тысяч рублей вырос средний объем долгов. Доля граждан с долгами по потребительским кредитам не изменилась и составила 35%. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по итогам первого квартала 2019 года, реальные доходы россиян снизились на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные из доклада Счетной палаты РФ. Ранее президент России Владимир Путин обозначил правительству цель обеспечить к 2024 году устойчивый рост реальных доходов, а также в два раза уменьшить уровень бедности.

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Темы еда траты доходы продукты сбербанк
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