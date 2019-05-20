Минфин разработал поправки в госбюджет на 2019 год

Минфин разработал поправки в государственный бюджет на 2019 год с учетом увеличенного дохода от продажи природных ресурсов. На данный момент Россия заработала от продажи нефти и природного газа на 264,4 миллиона рублей больше, чем было заложено в бюджете.



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Несмотря на увеличенную прибыль минфин хочет сократить отчисления в Пенсионный фонд РФ 15,8 миллиарда рублей, который покрывает половину социальных выплат в стране. Эти средства планируют направить на дополнительное финансирование правоохранительных органов.

Министерству внутренних дел дополнительно выделят шесть миллиардов рублей, Росгвардии выделят два миллиарда рублей, остальные средства получит прокуратура и Следственный комитет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что работающих пенсионеров планировали лишить пенсии.

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