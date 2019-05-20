Минфин разработал поправки в госбюджет на 2019 год

Минфин разработал поправки в государственный бюджет на 2019 год с учетом увеличенного дохода от продажи природных ресурсов. На данный момент Россия заработала от продажи нефти и природного газа на 264,4 миллиона рублей больше, чем было заложено в бюджете.
Несмотря на увеличенную прибыль минфин хочет сократить отчисления в Пенсионный фонд РФ 15,8 миллиарда рублей, который покрывает половину социальных выплат в стране. Эти средства планируют направить на дополнительное финансирование правоохранительных органов.
Министерству внутренних дел дополнительно выделят шесть миллиардов рублей, Росгвардии выделят два миллиарда рублей, остальные средства получит прокуратура и Следственный комитет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что работающих пенсионеров планировали лишить пенсии.
Читайте также:
Российские пенсии сравнили с мировыми
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Блогер из Одессы Григорий Тарасенко считает, что сопротивление русских закону о государственном языке на Украине будет Владимиром Зеленским подавлено.