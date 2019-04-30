Госдума заказала исследование зарубежных пенсионных систем за 2,55 млн рублей

Государственная дума России объявила тендер на подготовку исследования пенсионных систем Бразилии, Германии, Франции, Италии и Польши. Стоимость контракта, согласно данным сайта госзакупок, составит 2,55 млн рублей.
За эти деньги аппарат парламента рассчитывает получить предложения мер по совершенствованию отечественной пенсионной системы. Перед потенциальными исследователями поставлена цель изучить современные тенденции правового регулирования систем пенсионного обеспечения и их применимость в нашей стране.
В техническом задании к контракту сказано, что эти меры должны способствовать привлечению инвестиций в национальную экономику, повышению уровня пенсий и защите пенсионных прав россиян.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по оценке Министерства финансов пенсионная реформа, после которой граждане станут выходить на пенсию на пять лет позже, не устранила проблему негативного влияния старения населения на бюджет страны. Тенденция к сокращению числа граждан трудоспособного возраста при одновременном росте количества стариков повышает нагрузку на пенсионную систему. Решить эту проблему Минфин предлагает путем постепенной отмены досрочных пенсий и урезания существующих социальных выплат и льгот.
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