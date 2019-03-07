Ранний уход на пенсию способствует прогрессу

Вопрос повышения пенсионного возраста должен быть решен не только от государства к государству, но и на индивидуальном уровне. Как правило, это задачка со многими неизвестными, решением которой становится судьба конкретного человека. А это уже не сухая арифметика — это жизнь и смерть каждого из нас.



Как Путин "залез в карман населения"

Кто и когда задумывался, почему в Японии так развита робототехника? Ответы, что на этих островах собрались научные гении или там самая высокая заработная плата, изначально неверны. Среди наиболее экономически развитых стран в Японии самая низкая рождаемость, население крайне быстро стареет, а притока мигрантов нет и в ближайшее время не предвидится.

В последнее время в Стране восходящего солнца упор делается на искусственный интеллект. Если старику-японцу еще подадут стакан воды живые люди, то его вдова отхлебнет водицы уже из рук бесчувственных истуканов. Шутки в сторону: технический прогресс и автоматизация сейчас более развиты в тех странах, где столкнулись с демографической проблемой.

В развитой Германии (в отличие от Швейцарии), куда бегут готовые к размножению мигранты, но с очень и очень низким образовательным цензом, в наиболее благоприятном случае гениями в сфере науки могут стать внуки или правнуки современников, но никак не прямые отпрыски. Однако и швейцарцам придется столкнуться с непреодолимыми трудностями.

В пенсионный возраст сейчас вступает самое многочисленное послевоенное поколение. Это последствие так называемого беби-бума, когда в большинстве европейских стран, в том числе и в СССР, случился невиданный прирост населения. Увы, само уходящее поколение не смогло обеспечить преемственность, видимо, более озабоченное сугубо меркантильными вещами или никчемными материальными проблемами. Ведь их предки невзирая на кровавые войны и революции продолжали плодиться и размножаться.

Ныне, с учетом демографического развития, правительствам приходится делать поправку на несколько факторов. Во-первых, значительно уменьшился приток во многих отношениях грамотных специалистов из бывших социалистических стран и самого Советского Союза. Во-вторых, с какого возраста следует отсчитывать пенсионные накопления?

С одной стороны, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уверенно повышает возрастную планку наступления старости, а с другой — мы все чаще замечаем, что молодые люди взрослеют значительно позже. Наглядный пример: будущий император Наполеон стал бригадным генералом в 24 года. Более свежий пример: будущего писателя Аркадия Гайдара назначили командиром полка, когда ему еще не исполнилось 18 лет.

И дело тут вовсе не в военном деле! Не каждый становится выдающимся полководцем в юных летах, как Александр Македонский, который стал Великим, не дожив до 33 лет. Современная молодежь взрослеет позже. По статистике, средний возраст основателей стартапов в настоящее время достигает 45 лет. А ведь еще недавно говорили о так называемом "кризисе сорокалетнего возраста". Может быть, действительно, "концы поэтов отодвинулись на время". Да и не только поэтов?!

Безусловно, долгое время проработавшие в одной и той же компании обладают определенным преимуществом — востребованными данной фирмой навыками, знаниями и опытом. С другой стороны, такая чрезмерная специализация несет в себе риск, когда этот конкретный опыт уже больше не востребован на рынке. В таком случае подход к сотруднику пенсионного возраста должен быть точечным и индивидуальным. Наверное, лучше, если поэтом-лириком окажется молодой человек, а романистом станет более умудренный опытом.

Источник фото: Пенсионный фонд России

Читайте также:

Пенсионная реформа: государства нет — есть Путин?

Пенсионная реформа — путь к краху России

Бедных и богатых россиян отпустят на пенсию по-разному?