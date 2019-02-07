Росстат сообщил о падении реальных пенсий россиян

Федеральная служба государственности статистики сообщает, что реальные пенсии граждан Российской Федерации вновь падают.
Так, сообщают специалисты из Росстата, по итогам минувшего года средний размер пенсионных начислений в годовом исчислении сократился на 2,4 %. В федеральном ведомстве отмечают, что это первый случай падения реальных пенсий граждан страны с 2015 года. Тогда ситуация была практически идентичной, отмечают в Росстате — падение составило 2,5 %.
Сократились, сообщают эксперты, и реальные доходы, которыми на сегодняшний день располагают россияне. Так, согласно опубликованным ведомством данным, в минувшем году реальные располагаемые доходы россиян сократились на 0,2 %. Примечательно, что их падение Росстат наблюдает уже в течение пяти лет подряд.
По итогам 2018 года, отмечают в Росстате, средняя пенсия по стране составила чуть больше 13 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин признал возможность отмены непопулярной в народе пенсионной реформы. Однако, отметил глава государства, если не внести изменения сейчас, то придется инициировать их позже. Но тогда, заявил Владимир Путин, пенсионная реформа будет уже куда жестче.
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