Минфин объявил старение граждан страны главным риском для бюджета страны

Министерство финансов Российской Федерации представило на суд общественности свой доклад. В нем специалисты российского ведомства делятся своими прогнозами относительно государственного бюджета на период до 2036 года.

Старение граждан страны Минфин РФ в своем докладе назвал главным риском для расходов бюджета. Непопулярная в народе пенсионная реформа, сообщают сотрудники ведомства, не исправила ситуацию.

Так, согласно подсчетам Министерства финансов Российской Федерации, в течение следующих 17-ти лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет сократится почти на три миллиона человек. Примечательно, что самое резкое сокращение, считают специалисты, произойдет в ближайшие пять лет. При этом, отмечают в Минфин РФ, число людей старшего возраста вырастет за это время как минимум на пять миллионов.

Старение населения, указывают в ведомстве, влечет за собой дополнительную нагрузку на пенсионную систему страны. Но вопрос этот якобы решаем. В других странах, например, указывает Минфин РФ, прибегают к ужесточению условий досрочного выхода на пенсию, поэтапному сокращению социальных выплат и льгот с ростом доходов их получателей, а также качественным и масштабным реформам здравоохранения.

Напомним, что в рамках принятой недавно правительством Российской Федерации пенсионной реформы возраст выхода на пенсию был повышен для мужчин до 65 лет, а для женщин до 60 лет. Изначально предполагалось, что столь резкие и серьезные изменения в сфере пенсионных отчислений поспособствуют увеличению трудоспособного населения к 2024 году на несколько миллионов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что совокупная доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов Российской Федерации по итогам минувшего года оказалась в 2,5 раза ниже инфляции. Это значит, что инфляция просто-напросто "сожгла" пенсионные накопления миллионов россиян.

Также "Правда.Ру" писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Так, российское ведомство выступило с предложением преобразовать пять неналоговых платежей в налоги.

Фото: Facebook.com / Пенсионный фонд Российской Федерации.

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