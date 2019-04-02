Минфин предложил преобразовать пять неналоговых платежей в налоги

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Так, пишут авторы материала, российское ведомство предлагает ввести в Налоговый кодекс сразу пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи, а также главу о гостиничном сборе.

Таким образом, Министерство финансов Российской Федерации выполнит свое давнишнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — то есть преобразовать неналоговые платежи в налоги.

Средства массовой информации указывают, что этот законопроект российское ведомство готовило больше года.

Примечательно, что отечественный бизнес инициативе Минфина РФ не обрадовался. Дело в том, что преобразование неналоговых платежей в налоги может привести к значительному росту фискальной и административной нагрузки.

Отметим, что изменение статуса сбора на статус налога также приведет к возможности уголовной ответственности в случае его неуплаты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что совокупная доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов Российской Федерации по итогам минувшего года оказалась в 2,5 раза ниже инфляции. Это привело к тому, что пенсионные накопления миллионов граждан РФ сгорели.

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