Минфин предложил преобразовать пять неналоговых платежей в налоги

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Так, пишут авторы материала, российское ведомство предлагает ввести в Налоговый кодекс сразу пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи, а также главу о гостиничном сборе.
Таким образом, Министерство финансов Российской Федерации выполнит свое давнишнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — то есть преобразовать неналоговые платежи в налоги.
Средства массовой информации указывают, что этот законопроект российское ведомство готовило больше года.
Примечательно, что отечественный бизнес инициативе Минфина РФ не обрадовался. Дело в том, что преобразование неналоговых платежей в налоги может привести к значительному росту фискальной и административной нагрузки.
Отметим, что изменение статуса сбора на статус налога также приведет к возможности уголовной ответственности в случае его неуплаты.
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