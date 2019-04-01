Инфляция 2018 года свела на нет пенсионные накопления миллионов россиян

Совокупная доходность крупнейших негосударственных пенсионных фондов Российской Федерации по итогам минувшего года оказалась в 2,5 раза ниже инфляции.

Так, если доходность НПФ составила лишь 1,7 %, то инфляция за 2018 год, по оценке специалистов, составила 4,3%.

Столь низкий результат обеспечили те негосударственные пенсионные фонды, что занимались перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп, прекративших свое существование в результате санаций Центробанка.

Серьезные проблемы НПФ, как этого и следовало ожидать, отразились на счетах миллионов россиян. Так, в результате инфляции у них сгорели все их пенсионные накопления.

Специалисты отмечают, что худшими за минувший год негосударственными пенсионными фондами по доходности стали "Доверие" и "Сафмар". Они, что примечательно, входят в десятку крупнейших подобный организаций России. Также неважные показатели, указывают экономисты, у НПФ "Будущее" и "Открытие".

Отметим, что эксперты прогнозируют, будто минувший год стал последним, когда проблемы отдельных фондов оказывали серьезное давление на весь рынок. В будущем, уверена, например, глава департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева, в дальнейшем они будут подвержены только рыночному риску.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 10 месяцев минувшего года российские пенсионеры оформили кредитов и ссуд в общей сложности на 400 миллиардов рублей. Это, указывают специалисты, на 42 % больше, чем в году 2017-м.

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