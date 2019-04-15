Эксперты Высшей школы экономики считают, что нацпроекты не победят бедность

Правительство Российской Федерации в рамках нацпроектов разработало меры по повышению доходов граждан страны и снижению уровня бедности среди населения.



Бедность в России имеет женское лицо – эксперт / Новости от 05.03.2019 18:22

Но меры эти сработают в лучшем случае лишь наполовину. Об этом заявили эксперты из Высшей школы экономики.

Так, напоминают экономисты, реализация программ по борьбе с бедностью среди граждан Российской Федерации начинается в период пятилетнего снижения их доходов в целом.

По словам экспертов, бедность россиян обусловлена сразу несколькими факторами. Так, например, указывают они, в подавляющем большинстве бедных семей есть один или больше детей. Также у большинства граждан РФ, проживающих за чертой бедности, нет какого-либо образования и отсутствуют трудовые навыки.

Но вина за бедность многочисленной группы россиян лежит и на правительстве, считают в Высшей школе экономики. Так, указывают эксперты, на бедность жителей страны также влияют высокий уровень безработицы и неспособность социальных выплат повысить их индивидуальные доходы.

Напомним, что в майских указах действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству к 2024-у году сократить уровень бедности в стране в два раза.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что граждан Российской Федерации с низкой заработной платой могут освободить от уплаты подоходного налога.

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