Эксперты Высшей школы экономики считают, что нацпроекты не победят бедность

Правительство Российской Федерации в рамках нацпроектов разработало меры по повышению доходов граждан страны и снижению уровня бедности среди населения.
Но меры эти сработают в лучшем случае лишь наполовину. Об этом заявили эксперты из Высшей школы экономики.
Так, напоминают экономисты, реализация программ по борьбе с бедностью среди граждан Российской Федерации начинается в период пятилетнего снижения их доходов в целом.
По словам экспертов, бедность россиян обусловлена сразу несколькими факторами. Так, например, указывают они, в подавляющем большинстве бедных семей есть один или больше детей. Также у большинства граждан РФ, проживающих за чертой бедности, нет какого-либо образования и отсутствуют трудовые навыки.
Но вина за бедность многочисленной группы россиян лежит и на правительстве, считают в Высшей школе экономики. Так, указывают эксперты, на бедность жителей страны также влияют высокий уровень безработицы и неспособность социальных выплат повысить их индивидуальные доходы.
Напомним, что в майских указах действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству к 2024-у году сократить уровень бедности в стране в два раза.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что граждан Российской Федерации с низкой заработной платой могут освободить от уплаты подоходного налога.
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