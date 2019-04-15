Граждан РФ с низкой зарплатой могут освободить от уплаты подоходного налога

Граждан Российской Федерации с низкими доходами могут освободить от уплаты подоходного налога.



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Об этом стало известно после трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно предоставленной информации, консультации по этому вопросу предусмотрены генеральным соглашением на период с 2018-го по 2020-й годы между правительством Российской Федерации, объединениями работодателей и профсоюзами.

Напомним, что согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель не может платить своему работнику заработную плату меньше установленного минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день, напомним, ее размер составляет 11300 рублей. Но после уплаты подоходного налога у россиян, получающих "минималку", на руках остается лишь 9800 рублей.

Получается, что освободить от уплаты подоходного налога могут тех граждан РФ, чья заработная плата составляет менее 13 тысяч рублей.

Отметим, что, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на сегодняшний день в России зарплату менее 13800 рублей получают 11 миллионов человек.

Примечательно, что в Министерстве финансов Российской Федерации официально еще не прокомментировали заявление прошедшей трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В Минфине, в чьей компетенции находятся вопросы налогообложения, официально не прокомментировали заявление РТК.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, подавляющее большинство граждан Российской Федерации испытывает трудности с покупкой самых необходимых вещей - еды, одежды, лекарств. Примечательно, что в Кремле заинтересовались данным исследованием Росстата и попросили социологов объясниться.

Фото: consultwork.ru

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