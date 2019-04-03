Росстат: 80 % российских семей испытывают трудности с покупкой самого необходимого

Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, какой доход необходим российским семьям для того, чтобы "свести концы с концами".
В течение всего прошлого года специалисты Росстата следили за финансовым положением и условиями жизни населения россиян.
Так, согласно предоставленной информации, российские семьи могут чувствовать себя свободно и вольготно лишь при доходе как минимум в 58,5 тысяч рублей. На меньшую сумму, указывают в Росстате, российской семье сегодня якобы выжить практически невозможно.
Подавляющее большинство — 79,5 % — российских семей, указывает Федеральная служба государственной статистики, испытывают трудности с покупкой вещей первой необходимости. Чуть больше половины — 53 % — уверены в Росстате, не смогут позволить себе неожиданные траты вроде срочного ремонта или же, например, лечения.
Чуть меньше половины — 49,1 % — россиян не могут позволить себе отпуск вне дома. Четверть же российских семей, если верить Росстату, не может позволить пригласить к себе гостей в гости или на какое-либо торжество.
Позволить же себе питание из мяса, птицы или рыбы хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% российских семей, указывают социологи.
Примечательно, что данным исследованием Федеральной службы государственной статистики заинтересовались в правительстве Российской Федерации. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков удивился этим цифрам и попросил Росстат подробно объяснить происхождение таких показателей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство финансов Российской Федерации назвало старение граждан страны главным риском для государственного бюджета. В российском ведомстве отметили, что не спасает ситуацию даже непопулярная в народе пенсионная реформа.
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