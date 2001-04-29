Кстати, исторической справедливости ради стоит отметить, что выборы в Иркутской области — это вообще всегда очень увлекательно.
Для примера напомним историю, рассказанную "Правдой.Ру" году так в 2002-м.
КАК В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ВЫБИРАЮТ ГУБЕРНАТОРОВ. ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ОБЛАСТИ
Сенсационные подробности избирательной кампании в Иркутской области стали известны корреспондентам "Правды.Ру". Напомним, выборы губернатора назначены здесь на 29 июля, однако предвыборные страсти кипят уже сейчас.
Ситуация с "Иркутскэнерго", о которой неоднократно писала "Правда.Ру", как выясняется, лишь незначительная часть тактики действующего областного главы Бориса Говорина в попытках вновь занять губернаторское кресло. За спиной Говорина, кроме крупных алюминиевых магнатов, внезапно замаячил Борис Березовский.
Как стало известно нашему изданию из осведомленных источников, встреча Говорина и Березовского состоялась 11 апреля в Лондоне. 10-11 апреля нынешнего года в столице Великобритании проходил Международный экономический форум "Россия-2001". Кроме крупных финансовых воротил и представителей западного бизнеса, в работе форума принимали участие три губернатора — Эдуард Россель, Руслан Аушев и Борис Говорин. Последний представлял в Лондоне Ковыткинское месторождение. Иркутский губернатор хотел получить инвестиции в разработку месторождения, но получил гораздо большее.
Неожиданно для всех в холле, где проходил форум, появился политэмигрант Борис Абрамович Березовский. По свидетельству очевидцев, олигарх-невозвращенец буквально за полчаса успел переговорить практически со всеми участниками форума.
Особое внимание, впрочем, Березовский уделил именно Борису Говорину. С губернатором политэмигрант беседовал в приватной обстановке более 40 минут. Позже Говорина видели в сопровождении человека из свиты Березовского. С ним иркутский губернатор прогуливался по лондонским магазинам, совершая покупки.
Содержание длительной беседы Березовского и Говорина осталось тайной. Впрочем, для того, чтобы сделать определенные выводы достаточно уже самого факта беседы. Не исключено, что Говорину обещана поддержка на выборах со стороны олигарха. Естественно, не за красивые глаза.
Наше издание уже отмечало, что одна из предвыборных договоренностей действующего губернатора явно связана с дешевой электроэнергией для алюминиевых гигантов. Березовского тоже многое может заинтересовать в Иркутской области — крупном промышленном районе.
Стоит отметить, что Березовский давно интересуется сибирским регионом. Причем, исключительно районами, где сконцентрированы крупные промышленные предприятия. Борису Абрамовичу удалось посадить в губернаторское кресло Красноярского края Александра Лебедя. Очередь за Иркутской областью?
В принципе, ничего крамольного в том, что кандидат на губернаторское кресло ищет поддержки у финансовых воротил, нет. Это общепринятая практика во всем мире. Но то, что происходит в Иркутской области, выходит за рамки обычных предвыборных баталий. Ради победы на выборах готовы расчленить "Иркутскэнерго" — вторую по величине в России энергосистему, получить поддержку от олигарха, который находится под следствием.
Березовский совершенно очевидно пытается найти пути влияния на политическую ситуацию в России. И губернаторские выборы для него сейчас, что манна небесная. Тем более, в таком промышленно развитом регионе, как Сибирь.
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