Иркутский губернатор отправлен в отставку

Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. ВриО губернатора Приангарья стал Игорь Кобзев, теперь уже экс-замглавы МЧС России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент России уже провел первую рабочую встречу с Кобзевым в новом качестве.

Чем запомнится иркутянам губернатор Левченко

Отставка "красного губернатора" Левченко не стала неожиданностью. Он занимал должность с октября 2015 года. Тогда Левченко уверенно победил на выборах.

С лета текущего года у него "что-то пошло не так": президент не раз критиковал деятельность иркутской администрации за "неудовлетворительную" работу по устранению последствий наводнения, в результате которого 109 населенных пунктов в области были подтоплены, 26 человек погибло. Население Тулунского района, не получившее положенной по закону помощи, обращалось с жалобами на бездействие власти и лично губернатора Левченко к главе государства. Президенту рассказывали о проблемах с выплатой компенсаций пострадавшим (на которые деньги из федерального бюджета регион получил своевременно и в полном объеме).

Горящая тайга, браконьерство с древесиной, нарушение майских указов в части повышения зарплат работникам медучреждений, "губернаторские гастроли" с оркестром иркутской филармонии, шикарные банкеты для чиновников — всем этим запомнятся иркутянам годы правления Сергея Левченко. Именно об этих фактах вспоминали люди, принимавшие участие в опросе ВЦИОМА и выражавшие надежду на смену власти в регионе.

Кто принял Иркутскую область из "ослабевших рук"

О новом временно исполняющем обязанности руководителя Иркутской области Игоре Кобзеве известно, что он был главным госинспектором по пожарному надзору МЧС, заместителем главы ведомства.