В Иркутской области врачей лишили положенной зарплаты

Почти половина врачей и медсестер Иркутской области в 2018 году не получала зарплату, соответствующую майскому указу президента России Владимира Путина.

Об этом заявил генеральный директор НПЦ "Госучет" Роман Ерженин, передает сегодня Babr24.

Между тем еще в прошлом году областной Минздрав сообщил, что всё выполнено как надо: средняя зарплата врачей — 73,2 тысячи рублей, фельдшеров и медсестёр — 36,9 тысячи рублей в месяц. Это значение не совпадает даже с данными Иркутскстата.

И с результатами общественного мониторинга, который провёл и результаты которого озвучил кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и финансового менеджмента БМБШ ИГУ Ерженин.

По его словам, согласно майским указам президента, к прошлому году средняя зарплата врачей должна была достичь 200% от средней зарплаты по региону, но такие показатели были зафиксированы лишь у 47,6 % медиков. Младший медперсонал должен был получать среднюю зарплату по области (36 913 рублей), однако эту сумму начисляли 54 % работников.

Ерженин пояснил, что минимальные зарплаты получают врачи в глубинке, а максимальные — в учреждениях, где развиты платные услуги. И разница между ними огромна. Например, в Тулунской ЦРБ средняя зарплата не дотягивает до "президентского" уровня и составляет 29,5 тысяч рублей, а в Центре врачебной косметологии - "перевалила" за 100 тысяч.

При этом учёные посчитали, что официально зафиксированная Росстатом зарплата среднего медперсонала в 24 раза меньше, чем ежемесячных доход губернатора и в 16 раз меньше, чем у министра здравоохранения.

И, кстати, напомним, что Левченко намерен зарплату чиновникам поднять еще до конца этого года. Вместо того, чтобы направлять средства на выполнение майских указов президента.

Между тем, руководство региона не скупится на поощрение госслужащих,отмечает Ерженин. Недавно губернатор заявил о том, что чиновники работали в территориях, пострадавших от наводнения "не жалея живота своего" по 12 часов и более, без выходных (некоторые, видимо, как печально известная теперь всей стране Алашевич). Они заслужили поощрение. Поэтому из бюджета было выделено 336 млн рублей на компенсацию сверхурочных, выплату премий и так далее.

А неделю назад министр здравоохранения Приангарья заявил в интервью местной телекомпании "Аист", что медики "ни на минуту не покинули поле боя, спасали людей, подвергая риску свои жизни, сами в это время теряя свое имущество …. их гражданский подвиг в мирное время нашёл высокую оценку и со стороны президента РФ". При этом никто даже не заикнулся о том, что медикам тоже нужно компенсировать переработку. Вот такое разное отношение к чиновникам и врачам.

Данные об исполнении указа были направлены спикеру местного Заксобрания Сергею Соколу, позднее их переслали в прокуратуру.

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