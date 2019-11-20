Жители Иркутской области очень ждут смены губернатора

Начиная с лета текущего года Иркутская область не сходит с новостных лент федеральных информагентств. Поводов тому масса: это и пожары в тайге, и тулунское наводнение, и вред, наносимый предприятиями озеру Байкал, и незаконные вырубки леса, и криминал.

Но есть один фактор, объединяющий все эти, казалось бы, разные по причине возникновения проблемы — бездействие местных властей. Местами халатное, а кое-где и откровенно преступное.

Специалисты ВЦИОМ задались целью выяснить, как же живется иркутянам при нынешней власти. И провели опрос общественного мнения. Результат не удивил: 60% опрошенных недовольны тем, как обстоят дела, а 52% уверены, что региону нужен новый руководитель.

На прямой вопрос о работе губернатора Левченко 36% поставили "неудовлетворительно", 47 — затруднились дать оценку и лишь 17% сказали "хорошо".

Причем, как отмечено в отчете проводивших исследование социологов, больше всего жители иркутской области возмущены "наплевательским" отношением к пострадавшим от паводка в Тулуне, отсутствием у местных чиновников привычки выполнять обещания и обязательства и "безобразиями", творящимися в лесной отрасли региона.

57% скептически отнеслись к заявлению действующего губернатора о желании пойти на второй срок, считая его неспособным добиться позитивных результатов на этом посту.

Кстати, работой Сергея Левченко на посту иркутского губернатора недовольны не только жители вверенного ему региона. То, что он возглавляет список "кандидатов на увольнение" не скрывают и в Кремле.

И только сам Сергей Георгиевич продолжает уверять всех, что работает он отлично. И ему вообще не мешало бы зарплату увеличить.

Фото: vk.com