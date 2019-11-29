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Источник Правда.Ру

Минстрой считает саботажем действия иркутского губернатора в Тулуне

Политика » Власть

На прошедшем вчера в Минстрое совещании, руководитель ведомства Виталий Мутко в очередной раз призывал к ответу губернатора Иркутской области, который своим бездействием сорвал все сроки оказания помощи пострадавшим от двух летних паводков жителям Тулуна и близлежащих населенных пунктов.

Ситуация в регионе продолжает оставаться катастрофической. Жители затопленных поселков оказались никому не нужны. Положенные им по закону и обещанные президентом страны компенсации растворились где-то в недрах чиновничьих кабинетов: 4,5 миллиарда рублей, выделенные из госбюджета на восстановление жилья и ликвидацию последствий паводка, «уплыли» в неизвестном направлении. Во всяком случае, Сергей Левченко не готов дать отчет о том, куда они были направлены.

Более того, как оказалось, огромное количество людей, которых «большая вода» лишила домов, не понимают, почему их даже нет в списках пострадавших. И до сих пор - а в Иркутской области уже наступила зима сибирская, с морозами под минус 30 - семьи остаются в толком непросохших домах.

Виталий Мутко назвал ситуацию в регионе саботажем. В Иркутской области проходят масштабные проверки. А главный чиновник региона продолжает гордиться цифрами. По его данным - он это озвучивал неоднократно - 4 тысячи пострадавших семей получили новое жилье.

«А еще 3 тысячи?» - спрашивали его журналисты и члены ОНФ. И всякий раз в ответ слышали лишь обвинения в том, что «СМИ не желают работать вместе с властью», что «приезжают и снимают непонятно кого», что вообще «в КВН играют».

А между тем, как ясно дал понять глава Минстроя, все «игры» закончились. Сроки строительства сорваны. В микрорайоне «Березовая роща» в Тулуне вместо 30 домов построен 1. Вместо запланированного строительства школы и детского сада власти почему-то начали капремонт двух административных зданий... И список подобных нарушений можно продолжать долго.

По итогам совещания Мутко распорядился «закрыть» жилищные вопросы в Тулуне до 20 декабря. «Чтобы все семьи, во всех 135 пострадавших населенных пунктах имели к этому дню сертификат либо на получение жилья, либо на капремонт», - сказал глава Минстроя.

Напомним, что крупное наводнение «накрыло» часть Иркутской области в конце июня, оставив без крыши над головой тысячи сибиряков. 

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