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Автор Редакция рубрики "Россия"

Губернатор Иркутской области забыл о людях в огне

Россия » Сибирь » Иркутск print

Жительница Иркутской области Елена Дроздова боится сгореть в пожаре, опасается за здоровье, благополучие своей семьи, а губернатор этой области Сергей Левченко спокоен — у нас все "нормально", говорит он.

Количество пожаров в Сибири увеличивается. По информации пресс-службы полпредства по СФО, на утро понедельника в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 миллиона гектаров. Режим ЧС введен в четырех субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 44 субъектах, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах.

Как сказала "Правде.Ру" бывший глава Ербогаченского муниципального образования, Катангского района, Иркутской области Елена Дроздова, на сегодняшний день в районе зафиксирован 31 пожар, горит порядка 395 тысяч га тайги. У 10 населенных пунктов пожары находятся на расстоянии в 6 км, "и если ветер усилится, то может возникнуть конкретная угроза для жизни", отметила сибирячка.

Пожары наносит большой ущерб нашим жителям, добавила она. "70% жителей нашего района доходы получают от охоты и рыбалки, и мы плачем теперь, потому что много соболя погибнет, рыба тоже, птицы", сказала сибирячка.

По ее словам, "дети страдают, особенно астматики". "Власти ограничились тем, что разослали памятку, как вести себя при задымлении. Но у нас дым в любом случае проникает в дом, и детей не заставишь ходить в этой маске постоянно. Маленькие дети в спячку сейчас впадают, угарный газ влияет на здоровье", — отметила Елена Дроздова.

Население, добавила жительница села Ербогачен, страдает еще и потому, что не летают рейсовые вертолеты. "Самолет кое-как сел. У нас 3 раза в неделю самолеты. Не знаю, когда будет следующий рейс", — пожаловалась она.

По словам Елены Дроздовой, тушением пожаров занимается Катангский лесхоз, который привлекает около 19 "пхсников" (ПХС — пожарно-химические станции — Ред.)."Но что эти 19 человек могут сделать, если у нас территория огромная: с севера на юг где-то более тысячи километров, и если пожары уже запущены, и они горят там, где нет дорог — в труднодоступных районах", — сказала она.

Елена Дроздова считает, что своими силами району не справится, а власти наверху говорят, что "тушением заниматься нецелесообразно": вся территория у нас пылает, а губернатор молчит, и ничего не делается для того, чтобы как-то приостановить эту стихию". "В нашем населенном пункте проживает 3 тысячи человек - небольшой у нас населенный пункт. Но в Америке за каждого жителя борются, эвакуируют, а у нас, чтобы самостоятельно эвакуироваться, например, в Иркутск, надо заплатить за билет 8500 рублей. Не каждый найдет 17 тысяч рублей, чтобы выехать и вернуться", — сказала жительница села.

"Горят же федеральные леса. Я считаю, что  арендаторов, недропользователей, которые занимаются здесь разведкой, в том числе, и добычей нефти можно привлечь для тушения пожаров. У нас есть крупное предприятие "Иркутская нефтяная компания", есть "Верхнечонскнефтегаз, почему бы их не привлечь?", — предложила Елена Дроздова.

"Правда. Ру" дозвонилась до губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По его словам, ситуация в области "улучшается". "Несколько северных районов еще продолжают гореть, но количество пожаров уменьшается, за последние трое суток часть пожаров уничтожили, новые появляются, но гораздо в меньшей степени", — отметил он.

"Мы уберегаем населенные пункты от огня, останавливая огонь даже в 5-километровой зоне. Кроме этого мы уберегаем и особо важные опасные объекты -﻿ нефтяные, газовые скважины, предприятия переработки, газопроводы и так далее", — продолжил губернатор.

"Я некоторым товарищам, которые слухи распускали о поджогах, показывал карты, где были незаконные рубки с наложением точек очагов пожаров, ни одной из сотен не совпало", ﻿- отметил Сергей Левченко, который подтвердил, что причина пожаров — сухие грозы. "Иногда лететь до этих пожаров с наших аэродромов приходится часами, расстояния очень большие. Иногда задымленность мешает. Авиация не всегда способна доставлять десантников к месту", — добавил он.

Губернатор заверил, что ситуация в малодоступных населенных пунктах контролируется, и там все "нормально". "Мы уже то, что нужно, из федеральной помощи подключили. В основном, конечно, сами справляемся. Мы привыкли в Сибири сами справляться со многими катаклизмами", - резюмировал он.

В Иркутской области, по данным регионального правительства, в "зоне контроля" находится 615 678 га пожаров. Площадь пожаров в "обслуживаемой зоне" составляет 23 381 га, т. е. тушат менее 4% пожаров от общей площади.

Жители бьют тревогу - проблема гораздо шире, чем просто в тушении пожара, но их власти, как будто, не слышат: президент плавает на подводной лодке, Дума уходит в отпуск, а правительство помалкивает, потому что губернаторы ничего требуют, считая, что все "нормально".

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Темы лесные пожары иркутская область
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