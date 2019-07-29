Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что с лесными пожарами бороться "вредно" и бессмысленно. Об этом губернатор рассказал на молодежном форуме "Бирюса-2019".
Представители молодежи спросили губернатора о том, насколько целесообразно тушить лесные пожары. Усс напомнил участникам форума, что территория края делится на разные категории. Существуют категории земель, на которых лесные пожары не тушатся по определению.
"Дело не только в правительстве или в работе экстренных служб. Просто существуют места, где бессмысленно бороться с природными стихиями, а в некоторых случаях и даже вредно. Конечно, мы можем закинуть в труднодоступные регионы пожарных-десантников, но это подвергнет их большой опасности", - пояснил чиновник.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в интернете было опубликовано видео из космоса, на котором видны лесные пожары. Представители природоохранной организации бьют тревогу в связи с тем, что 90% лесных пожаров происходят в отдаленных регионах, где закон позволяет не тушить их, а просто наблюдать. Таким образом, уничтожаются гигантские территории с зелеными насаждениями.
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