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Эксперты рассказали, в чем состоит "чернобыльская" катастрофа в Усолье

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Эксперты в области экологии и химии рассказали "Правде.Ру", в чем состоит катастрофа на "Усольехимпроме", которую Росприроднадзор сравнил с чернобыльской.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова, заявила, что в России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. Эту катастрофу может вызвать состояние завода "Усольехимпром" в Иркутской области. " Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили", — заявила в интервью "Известиям" Родионова.

Там, по ее сведениям остается огромное количество ртутьсодержащих остатков, которые нуждаются в демеркуризации. Кроме того, в корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, а в скважины, из которых выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. "Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвёт, река будет загрязнена. Фактически это территория экологической катастрофы", — отметила глава Росприроднадзора.

Предприятие является банкротом в с 2017 года. В 2015 году, Иркутский областной суд обязал "Усольехимпром" демеркуризировать шламонакопитель, в котором скопились объемы ртути. Администрация предприятия отказалась это делать, ссылаясь на отсутствие необходимых для этого денежных средств.

Как сказал "Правде.Ру" президент Российского союза химиков Виктор Иванов, это предприятие необходимо полностью закрыть, снести, землю рекультивировать, оставшиеся химические реагенты нейтрализовать. " А тех хозяев, которые пришли, выжали и бросили, надо привлекать к ответственности", — сказал эксперт. Однако, по его мнению, никакой угрозы Иркутской области нет, потому что "мы знаем все это производство и умеем его обеззараживать". "Чернобыльская катастрофа — это Родионова, загнула, конечно. Но она — молодец, потому что с таким эпитетом все обратили внимание", — сказал Виктор Иванов.

Со своей стороны директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог Андрей Пешков сказал для "Правды.Ру", что "Усольехимпром" на протяжении десятилетий сбрасывал токсичные вещества, в том числе, ртуть — в органической и неорганической форме, в окружающую среду, они попадали в Ангару и накопились в донных отложениях. И вода теперь имеет вторичный источник заражения, а также рыба, которая живет в Ангаре. И по трофической цепочке, соответственно, и люди тоже получают эту "радость" себе, пояснил эксперт.

"Конечно, для живого словца Родионова сказала про Чернобыль", — продолжил эколог. На самом деле это совершенно иного вида возможность катастрофических последствий, отметил Андрей Пешков.

"Ангара впадает в Северный Ледовитый океан. Это небольшой мелкий водоем, в котором вода кружится против часовой стрелки. И вся масса загрязнений, будь то от "Норникеля" или от "Усольхимпрома", от других промышленных предприятий, попадает в Северный Ледовитый океан, где у нас 8 арктических стран, с которыми мы связаны соглашениями в Арктическом совете, и все пользуются на этом мелководье рыбой. Норвежцы, шведы, финны очень зависят от рыбного промысла. И они получают совершенно незаслуженно огромный объем загрязнений. Это не только вредно нам, это репутационные риски для всей страны и риски для всех наших соседей", — резюмировал Алексей Пешков.

Фото: Baikal24. ru

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Темы ангара экология иркутская область чернобыльская катастрофа
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Эксперты рассказали, в чем состоит "чернобыльская" катастрофа в Усолье
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