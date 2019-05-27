Белоруссия отправила в Россию более 80 тысяч тонн некачественной нефти из трубопровода "Дружба".
Об этом сообщает пресс-служба белорусского предприятия "Белнефтехим".
Таким образом в постсоветской республике освободили ветку трубопровода в сторону Западной Европы.
Напомним, что общий объем реверса грязной нефти из Белоруссии составит порядка 1 миллиона тонн.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.