Белоруссия вернула в Россию 80 тонн некачественной нефти

Белоруссия отправила в Россию более 80 тысяч тонн некачественной нефти из трубопровода "Дружба".



Путин назвал приемлемую для России цену на нефть / Новости от 03.10.2018 17:21

Об этом сообщает пресс-служба белорусского предприятия "Белнефтехим".

Таким образом в постсоветской республике освободили ветку трубопровода в сторону Западной Европы.

Напомним, что общий объем реверса грязной нефти из Белоруссии составит порядка 1 миллиона тонн.