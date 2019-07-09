Строительство на Байкале еще девяти заводов, помимо китайского завода по розливу воды, будет оспорено, передает РИА Новости. Земля поставлена на кадастровый учет.
По словам главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, "еще девять участков будут оспорены, на которых, к счастью, ничего не начали строить, но они были уже расчерчены под строительство".
"Земля поставлена на кадастровый учет, и там строительства этого не будет", — подчеркнул парламентарий.
Он отметил, что если бы своевременно не были приняты меры, то непосредственно на берегу Байкала было бы построено 10 предприятий.
Сообщается, что думский комитет потребовал от Минприроды пересмотреть подходы к технологии, которая будет использована при ликвидации объектов накопленного вреда по целлюлозно-бумажному заводу.
Деятельность компании, по мнению депутата, с которой был заключен договор для решения этой проблемы, до сих пор не принесла должного результата.
"За проект заплатили несколько сотен миллионов рублей. Проект признали негодным. И затем дали еще в три раза больше денег, чтобы они переработали собственный проект", — отметил Бурматов.
Фото: irkutsk.bezformata.com
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