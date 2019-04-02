ЦБ поддержал идею запрета микрозаймов под залог недвижимости

Центральный банк Российской Федерации поддержал предложение сенаторов запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать денежные займы под залог недвижимости. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, озвученное в ходе заседания Межрегионального банковского совета.

По ее словам, данная мера позволит предотвратить случаи мошенничества со стороны таких организаций. Вместе с тем Центробанк призывает ужесточить ответственность за незаконную микрофинансовую деятельность, а для "черных коллекторов" и нелегальных кредиторов - ввести уголовную ответственность.

Необходимо на законодательном уровне прописать право ЦБ блокировать сайты нелегальных кредиторов, считает Набиуллина.

В ходе заседания было направлено предложение по решению проблемы займов, взятых на подставных лиц. Банк России предложил обязать все МФО проверять заемщиков с помощью баз данных Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению директора рейтингового агентства "Эксперт РА" Михаила Доронкина, 50 российских банках, которые могут лишиться лицензии ЦБ на осуществление банковской деятельности в 2019 году.

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