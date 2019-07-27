Президент России Владимир Путин начал погружение на глубоководном аппарате в воды Финского залива. Глава государства намерен отправиться к месту гибели советской подводной лодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Как уточняют журналисты кремлевского пула, глава государства установит на подлодку мемориальную табличку. Субмарину обнаружили участники экспедиции Русского географического общества.
Владимир Путин и ранее принимал участие в экспедициях отечественных исследователей. В 2009 году он первый раз на борту батискафа "Мир" отправился на дно Байкала, чтобы познакомиться в флорой, фауной и природными ресурсами озера.
Затем президент опускался к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году погружался к затонувшему судну, лежащему в районе Севастополя.
Советская подводная лодка Щ-308 вошла в состав Балтийского флота в ноябре 1935 года. Субмарина затонула в октябре 1942 года, погибли все 40 членов экипажа.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Онкологический центр европейского уровня планируют построить в одном из самых престижных районов Ленинградской области — Юкковском сельском поселении.
Европейские СМИ публикуют детальный обзор нового документального фильма Макса фон дер Верффа, посвященного крушению малазийского боинга в Донбассе в 2014 году.
Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36-ти лет в ночь на 23 июля.