Путин на глубоководном аппарате погрузился к месту гибели подлодки

Президент России Владимир Путин начал погружение на глубоководном аппарате в воды Финского залива. Глава государства намерен отправиться к месту гибели советской подводной лодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Как уточняют журналисты кремлевского пула, глава государства установит на подлодку мемориальную табличку. Субмарину обнаружили участники экспедиции Русского географического общества.

Владимир Путин и ранее принимал участие в экспедициях отечественных исследователей. В 2009 году он первый раз на борту батискафа "Мир" отправился на дно Байкала, чтобы познакомиться в флорой, фауной и природными ресурсами озера.

Затем президент опускался к месту затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата "Олег", а в 2015 году погружался к затонувшему судну, лежащему в районе Севастополя.

Советская подводная лодка Щ-308 вошла в состав Балтийского флота в ноябре 1935 года. Субмарина затонула в октябре 1942 года, погибли все 40 членов экипажа.