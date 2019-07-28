Greenpeace: сибирские пожары видны из космоса

В Instagram-аккаунте Greenpeace России опубликовано видео, на котором пожары в Сибири видны из космоса. Речь идет о лесных пожарах, которые бушуют Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях.

Представители природоохранной организации бьют тревогу в связи с тем, что 90% лесных пожаров происходят в отдаленных регионах, где закон позволяет не тушить их, а просто наблюдать. Таким образом, уничтожаются гигантские территории с зелеными насаждениями.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о страшном инциденте в Солнечном районе Хабаровского края. В результате пожара в туркомплексе "Холдоми" погибла маленькая девочка. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще 6 пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Кроме погибшей девочки еще трое детей в тяжелом состоянии находятся в реанимации районной больницы, они нетранспортабельны. На место трагедии прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают необходимую помощь и поддержку пострадавшим и всем участникам смены.

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